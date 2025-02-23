عبد المجيد عبدالله.. تطورات حالته الصحية بعد تأجيل نشاطاته الفنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طمأن عبد المجيد عبدالله جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، عقب إصابته بوعكة صحية فرضت عليه إلغاء التزاماته الفنية كافة.

وقالت الفنان السعودي في منشور على حسابه الرسمي في موقع “إكس”: “كل الشكر لجميع من تواصل معي وتمنّى لي الشفاء من الإخوة والأخوات في الوسط الفني والجمهور الوفي، أنا بأتم صحّة وعافية بفضل الله، فترة نقاهة ونعود إن شاء الله، مُمتن لمشاعركم الصادقة”.

وكانت شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” أعلنت عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام” أنه “نظراً لتعرض الفنان عبدالمجيد عبدالله لظرف صحي طارئ، فقد تقرر إلغاء كل التزاماته الفنية. نسأل الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل”.

وكان من المقرر أن يحيي المطرب الخليجي اليوم (السبت) فعالية “ليلة الأسفار” احتفالاً بـ “يوم التأسيس السعودي 2025″، بجولة موسيقية مميزة تشمل الأغاني الوطنية والألحان الطربية العذبة، ومجموعة من المقطوعات الكلاسيكية التي تمزج بين الماضي والحاضر.

يُذكر أن عبدالله قدّم حفلاً غنائياً مكتمل العدد من ناحية الحضور، في الإمارات العربية المتحدة مطلع شهر شباط (فبراير) الحالي، ضمن فعاليات “أمسيات كافد”.

وحقَّق عبدالله في شهر كانون الثاني (يناير) المنصرم إنجازاً تاريخياً يُضاف إلى مسيرته الفنية الحافلة، بعد اختياره للمشاركة في السلسلة الأولى التي تطلقها “بيلبورد العالمية”، بصفته أول فنان عربي يحظى بهذا الاعتراف العالمي الرفيع.

وستضمّ السلسلة الأولى، نخبة من النجوم من كل أنحاء العالم، مثل النجمة البريطانية دوا ليبا، والنجم الصيني يانغ كون، والنجم الهندي ديلجيت دوسانغ وغيرهم.