دنيا بطمة بأوّل ظهور بعد الإفراج عنها.. بكاء مؤثر مع ابنتيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت الفنانة دنيا بطمة للمرة الأولى أمام جمهورها بعد خروجها من السجن، عبر فيديو نشرته شقيقتها إيمان بطمة على منصة “اليوتيوب”، وهي تلتقي بابنتيها غزل وليلي روز وعدد من أفراد عائلتها في مشهد مؤثر.

وفي 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، غادرت الفنانة المغربية السجن بعد أن قضت عقوبة لمدة 12 شهراً، وذلك على خلفية متابعتها في قضية ابتزاز المشاهير التي تعرف إعلاميا بـ”حمزة مون بيبي”.

وعلى الصعيد الفني، تستعد دور السينما المغربية لاستقبال عرض فيلم دنيا بطمة الجديد “البوز”، ومن المقرر أن تبدأ حملات الدعاية والترويج للفيلم مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان، إذ كشف مصدر من فريق إنتاج الفيلم أن العمل سيُعرض رسمياً في قاعات السينما المغربية خلال شهر أيار (مايو) المقبل.

وأكدت الصحف المحلية أن دنيا ستشارك في العرض الخاص للفيلم إلى جانب طاقم العمل، بالإضافة إلى حضورها أنشطة الحملة الدعائية، في أول ظهور فني لها بعد انتهاء فترة عقوبتها.

ويُعد فيلم “البوز” أول تجربة تمثيلية لدنيا بطمة، وقد تأجّل عرضه مرات عدة بسبب الأحكام القضائية بحق بطلته، ولكن من المنتظر أن يُعرض في دور السينما بالمغرب بعد أكثر من عام على الانتهاء من تصوير مشاهده، وقد تمت برمجة موعد عرضه رسمياً للجمهور بالتزامن مع خروج دنيا من السجن.

ويتناول الفيلم قصة رحلة شاقة لشابة فقيرة تمتلك صوتاً جميلاً ومحاولاتها لرسم طريقها نحو الشهرة والنجومية. كما يسلّط الضوء على هوس الشهرة وتأثيرها في صنّاع المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.

ويشارك في الفيلم عدد من الممثلين المغاربة، بمن فيهم شقيقة دنيا ابتسام بطمة، إضافة إلى مشاركة ممثلين بارزين من تركيا.