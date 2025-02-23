بالصور- بيفول ينتزع الألقاب الخمسة من بيتربييف ويتوّج بطلاً للعالم بلا منازع في الوزن خفيف الثقيل

بحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، انتزع الملاكم الروسي ديمتري بيفول الألقاب الخمسة من خصمه الكندي أرتور بيتربييف وتوّج بطلاً للعالم بلا منازع في الوزن خفيف الثقيل، في نزال الإعادة التاريخي “The Last Crescendo”، الذي أقيم على حلبة anb Arena ضمن فعاليات موسم الرياض.

وانطلق النزال الرئيسي، الذي تابعه عشاق الملاكمة حول العالم، بعزف السلام الملكي السعودي، لتبدأ المواجهة بين الملاكمين بشراسة، حيث قدم بيفول أداءً مميزًا خلال الجولتين الأوليين، قبل أن يعود بيتربييف بقوة في الجولة الثالثة، حيث سجل عدداً من اللكمات القوية التي منحته أفضلية خلال منتصف النزال.

لكن الجولة التاسعة شهدت انتفاضة كبيرة من بيفول، حيث فرض سيطرته وأحرز نقاطًا حاسمة، ما أجبر الحكام على منحه التفوق، ليحقق الفوز بقرار الأغلبية ويتوج بطلاً بلا منازع، وبذلك تتجه الأنظار نحو النزال الثالث الذي سيكون حاسماً بعد تعادل الملاكمين بفوز لكل منهما.

وجاءت هذه الهزيمة لبيتربييف لتكون الأولى في تاريخه، ولتثبت استفادة بيفول بشكل كبير من هزيمته السابقة ويحقق الفوز عن جدارة، بالألقاب الخمسة وهي بطولات “الرابطة العالمية للملاكمة” و”المجلس العالمي للملاكمة” و”الاتحاد الدولي للملاكمة” و”المنظمة العالمية للملاكمة”، و “The Ring”.

وفي تصريح له، أكد ديمتري بيفول بعد تتويجه بطلاً بلا منازع للوزن خفيف الثقيل أن خسارته السابقة جعلته أكثر هدوءًا وتركيزًا في هذا النزال، قائلاً: “بعد الخسارة، شعرت براحة أكبر ولم أضع الكثير من الضغوط على نفسي كما فعلت في المواجهة الماضية. ركزت فقط على الملاكمة من الجولة الأولى حتى الجولة الثانية عشرة، وكنت أعلم أنني قدمت ما يكفي لتحقيق الفوز”.

وعند سؤاله عن الفارق بين هذه المواجهة والنزال السابق، أوضح، أن “الفرق كان في أدائي. كنت أفضل، دفعت نفسي أكثر، كنت أكثر ثقة، وأكثر خفة، وأردت الفوز بشدة اليوم”.

وحول مستقبله بعد هذا الفوز الكبير، أشار إلى أنه مستعد لأي تحدٍ قادم، لكنه بحاجة لبعض الراحة بسبب الإصابات التي عانى منها خلال المعسكر التدريبي، قائلاً: “أنا جاهز لأي تحدٍ في المستقبل، لكنني أحتاج لبعض الراحة. لقد تعرضت لإصابة خلال الصيف، وهذه المرة كنت أعاني أيضًا من إصابات واستخدمت العلاج طوال المعسكر التدريبي. الآن أحتاج إلى وقت للتعافي قبل أن أعود من جديد”.

وكانت المواجهات قد بدأت، بحتقيق الملاكم السعودي زياد المعيوف فوزًا مستحقًا على البرازيلي جوناتاس دي أوليفيرا في وزن الوسط، بعد أداء قوي أنهاه بقرار إجماع الحكام خلال ست جولات، ليؤكد تفوقه في النزال دون عناء.

وضمن وزن فوق الريشة، قدّم السعودي محمد العقل عرضًا مميزًا أمام الأرجنتيني إنجل غوميز، حيث سيطر على المواجهة ليحسمها بقرار الحكام بعد ست جولات، معززًا سجله بانتصار جديد.

وفي نزال مليء بالحماس، نجح البريطاني كالوم سميث في انتزاع لقب بطولة العالم المؤقتة للوزن خفيف الثقيل من WBO بعد مواجهة قوية ضد جوشوا بواتسي، حيث أظهر سميث استبسالًا كبيرًا رغم تعرضه لإصابة دامية في وجهه، لينال الفوز بقرار إجماع الحكام.

وحقق الألماني أجيت كاباييل لقب بطولة العالم المؤقتة للوزن الثقيل من WBC بعد انتصاره على الصيني تشانج زيلي بالضربة القاضية في الجولة السادسة، في نزال اتسم بلياقة ضعيفة من الطرفين، قبل أن يحسمه كاباييل بلمسة قاضية حاسمة لم يفق منها الملاكم الصيني سريعاً. وسّلم بطل العالم للوزن الثقيل بلا منازع الاوكراني أولكسندر أوسيك حزام البطولة لكاباييل الذي أضاف انتصاره الـ ٢٦.

وتمكن الأمريكي فيرجيل أورتيز جونيور من التفوق على الأوزبكي إسرائيل مادريموف بقرار إجماع الحكام، ليحتفظ بلقب بطولة العالم المؤقتة للوزن فوق المتوسط من WBC، في أداء قوي عزز مكانته في هذه الفئة.

وفي مواجهة حماسية على بطولة العالم للوزن المتوسط من WBC، انتهى النزال بين الدومينيكاني كارلوس أداميس والبريطاني حمزة شيراز بتعادل منقسم، ما مكّن أداميس من الاحتفاظ بلقبه في مواجهة لم تحسم لصالح أي من الملاكمين.

أما في الوزن الخفيف، فقد قدم الأمريكي شاكور ستيفنسون أداءً مذهلاً أمام البريطاني جوش بادلي، حيث أسقطه ثلاث مرات قبل أن يقرر الأخير التوقف في الجولة التاسعة، ليحافظ ستيفنسون على لقب WBC العالمي للوزن الخفيف ويؤكد سيطرته على فئة الوزن الخفيف.

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وحقق النيوزيلندي جوزيف باركر فوزًا ساحقًا على الكونغولي مارتن باكولي الذي حل بديلاً قبل ٤٨ ساعة من النزال الذي كان من المفترض أن يجمعه مع البريطاني دانيال دوبوا بعد تعرضه لوعكة صحية، وأوقف الحكم النزال في الجولة الثانية بعد أن سقط باكولي أرضاً إثر ضربة قاضية اختل بعدها اتزانه، ليحافظ بذلك على لقب WBO المؤقت للوزن الثقيل.