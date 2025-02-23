نور علي عن تعاونها مع بسام كوسا في مسلسل البطل: شرف كبير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 11:54 صباحاً - عبرت الفنانة نور علي عن سعادتها بمشاركة الفنان القدير بسام كوسا، في مسلسل "البطل" المقرر عرضه في الماراثون الدرامي الرمضاني والذي بدأ العد التنازلي له.

خط درامي يجمع نور علي بـ بسام كوسا في "البطل"

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قصة المسلسل

شاركت نور علي متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها من كواليس المسلسل، ظهرت من خلالها برفقة الفنان بسام كوسا، والذي اتضح من تعليقها أنه يلعب دور والدها، حيث كتبت: "بابا الأستاذ يوسف الصالح، شرف كبير ل ألي أكون حد الأستاذ الكبير"، وأضافت في تعليقها: "استثنائي بكل ماتعنيه الكلمة، ممنوة لهل تجربة يللي جمعتني معك كتير من الحب لحضرتك".العمل يضم نخبة من أبرز النجوم السوريين والعرب، أبرزهم بسام محمود نصر،هيما إسماعيل، نانسي خوري، وسام رضا، خالد شباط، جرجس جبارة، همام رضا، ورسل حسين.

ويستند العمل إلى نص مستوحى من فكرة للمسرحي الراحل ممدوح عدوان، حيث شارك في صياغة النص المخرج الليث حجو بالتعاون مع الكاتب رامي كوسا, كما يهدف العمل إلى تقديم رؤية عصرية لنصوص عدوان، ما يضيف على المسلسل لمسة فنية فريدة.

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عمل درامي سابق لـ نور علي

وكان للنجمةمشاركة درامية مميزة من خلال مسلسل "لعبة حب" الذي تصدر ترند منصات التواصل الاجتماعي خلال عرضه، وهو مأخوذ عن المسلسل التركي "حب للإيجار" وشارك ببطولة العمل عدد من النجوم منهم: معتصم النهار، شكران مرتجي، أيمن رضا، ساشا دحدوح، ساندي نحاس وآخرون، والعمل من إخراج فيدات أويار، ودارت أحداث المسلسل حول شاب ثري يقع في حب فتاة فقيرة، ثم يكتشف لاحقاً أن قريبته وجده هما من دفعا المال إلى الفتاة، استغلالاً لاحتياجها، لكي توقعه في شباكها ويتزوجها، وتتوالى الأحداث.

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