كيت هدسون تتحدث عن فيلم رفضت المُشاركة فيه وكان قراراً خاطئاً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 11:54 صباحاً - على الرغم من مسيرتها الفنية الناجحة التي امتدت للعديد من السنوات وجسدت من خلالها العديد من الأدوار المُميزة، اعترفت النجمة كيت هدسون Kate Hudson بوجود دور واحد لم تُجسده وندمت عليه حتى الآن؛ وهو دور "أندريا ساكس" ضمن أحداث فيلم "The Devil Wears Prada" والذي تم عرضه عام 2006.

كيت هدسون تكشف سبب عدم قبولها المشاركة في الفيلم

قالت كيت هدسون إن الدور عُرض عليها، إلا أنها لم تستطع تأديته بسبب توقيت عرضه عليها، ووصفت قرارها بالخاطئ، مؤكدة أنه على الرغم من ذلك ترى أن "كل شيء يحدث لسببٍ ما"، وذلك خلال لقائها ببرنامج Capital Breakfast على إذاعة Capital FM يوم الجمعة الماضية.

وفي النهاية، جسدت الشخصية الممثلة الأمريكية آن هاثاواي ضمن أحداث فيلم "The Devil Wears Prada"، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 326 مليون دولار حول العالم، كما لاقى الفيلم استحساناً كبيراً بمشاركته بالعديد من المهرجانات، وقد نالت الممثلة ميريل ستريب ترشيحها الرابع عشر بمسيرتها لجائزة الأوسكار عن مُشاركتها بالفيلم.

تفاصيل فيلم "The Devil Wears Prada"

وكان قد تم إنتاج فيلم "The Devil Wears Prada" عام 2006 وهو مستوحى من رواية بنفس الاسم، من تأليف لورين ويزبرجر، وتدور أحداثه حول آندي ساكس وهي خريجة جامعية حديثة التخرج تسعى للعمل بمهنة الصحافة، لينتهي الأمر بها إلى العمل كمساعد مبتدئ لـ"ميراندا بريستلي" رئيسة تحرير مجلة رانواي الخيالية للأزياء الراقية، وخلال أحداث الفيلم تُكافح لتلبية متطلبات وظيفتها مع الحفاظ على علاقتها بصديقها "نيت" وزملائها في العمل.

يُذكر أن النجمة العالمية كيت هدسون حضرت حفل غولدن غلوب 2025، وظهرت بإطلالة أنثوية ساحرة بالفستان الأزرق الراقي من كارولينا هيريرا Carolina Herrera المزيّن بالترتر اللامع، وارتدت مجوهرات فاخرة خطفت الأنظار في الحفل.

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