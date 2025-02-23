‏ ماذا تمنت روان العلي في يوم ميلادها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 11:54 صباحاً - وثقت النجمة روان العلي احتفالها بيوم ميلادها بمجموعة صور نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت من خلالها وهي ممسكة لعبة نارية في يدها، تُستخدم في مثل هذه المناسبة، وكانت الفرحة والابتسامة ترتسمان على وجهها.

روان العلي توجه رسالة لمتابعيها في يوم ميلادها

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مسلسلات سابقة

وجاء التعليق الذي أرفقتهبالصور التي نشرتها، كالتالي: "إنه يوم ميلادي.. اليوم أتممت عاماً من عمري وبدأت عاماً جديداً، اللهم إني أستودعك عاماً مضى من عمري بحلوه ومره وذكرياته فأغفر لي ما كان فيه و اكتب لي الخير والسعادة، تمنوا لي عام سعيد يارفـاق".عُرض مؤخراً للفنانةسلسل "مناير وأربع كناين" وهو عمل تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول "مناير" نور الدليمي، الأم المتسلطة على حياة أبنائها الأربعة وزوجاتهم، فهي من اختارت لهم زوجاتهم حسب أهوائها وحسب شخصية كل منهم، لينتهي بهم الأمر بتحويل حياتهم لجحيم، الأمر الذي نتج عنه العديد من الأزمات.

كما كان لها تواجد في عمل آخر بعنوان "صدف" هو مسلسل كويتي تشويقي يدور حول شابة تعاني اضطراباً نفسيّاً يجعلها غير مقتنعة بأن شقيقتها قد انتحرت، وتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة بمساعدة محقق محترف، وذلك في إطار مليء بالغموض والإثارة.

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ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم منهم حسين المهدي، روان مهدي، أبرار أبو يوسف، عبد الله البلوشي، روان العلي، كفاح رجيب، ياسمين العنزي، الطفلة إيلين، عيسى الملا، عبد الله التركماني، فهد باسم، والعمل من إخراج مناف عبدال، ومن تأليف عمار بوشاهين

وشارك في المسلسل عدد آخر من النجوم وهم مرام البلوشي، أحمد إيراج، عبد الله عبد الرضا، إيمان الحسيني وآخرين، والعمل من إخراج محمد كاظم، ومن تأليف عبد المحسن الروضان.

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مدرسة النخبة عمل درامي منتظر لـ روان العلي

وتنتظر أيضاً روان العلي عرض مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم "مدرسة النخبة" و يسلط الضوء على حياة المراهقين من أبناء العائلات الثرية، وهو تأليف محمد خالد النشمي، ومن إخراج شملان النصار، ويضم عدداُ من الوجوه الشابة منهم محمد المنصوري، وعبد المحسن الأسود.

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