ظهور غير تقليدي ورسالة صريحة من سعد الفرج.. أجواء من برومو مسلسل ثلاثين حلقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 11:54 صباحاً - تصدر اسم مسلسل "ثلاثين حلقة" ترند محرك البحث الشهير غوغل وأيضاً منصات السوشيال ميديا بعد أن لقى اهتمام كبير من قِبَل محبي الأعمال الدرامية الخليجية، وجاء ذلك بالتزامن مع بدء الترويج لهذا العمل سواء من صناعه والقائمين عليه أو من قبل أبطاله، الذين طرحوا البرومو التشويقي الأول له والذي جاء مشوقاً، إلا أن هناك عدة ملاحظات على هذا البرومو سوف نتعرف عليها من خلالها السطور التالية.

ظهور مختلف

لعل ما ميز بروموهى الطريقة التي اتُبعت في إظهار نجومه وأبطاله، حيث تواجد الجميع على طاولة وكان محور حديثهم عن فن التمثيل، فكانت البداية من خلال الفنانة أحلام حسن والتي عبرت عن فرحتها عن كون المسلسل أصبح ترند على منصات التواصل الاجتماعي وحرصت على إبلاغ هذا الخبر السار للفنان خالد أمين الذي فاجأها برده قائلاً: "عندي خبر أنا اللي رفعته"، مروراً بالفنان عبد الرحمن العقل الذي بدأ يتحدث عن أنواع التمثيل مشيراً إلى كونه نوعين الأول تمثيل في الحياة والثاني في المسلسلات، لتستكمل الفنانة حصة النبهان ما بدأه، قائلة: "العقل" لتضيف بأن التمثيل بالمسلسلات نوعين أيضاً الأول تمثيل للناس والثاني تمثيل على الناس، وهنا قرر الفنان خليل الرميثي التأكيد على ماقالته "حصة" موضحاً بأن التمثيل على الناس لونين، أحدهما بدون إحساس وآخر مبالغ به "تسيب الرأس"

أما النجمة طيف قررت أن تضع إجابة فاصلة لكل هذه الأحاديث مؤكدة على أن الحياة برمتها ماهى إلا تمثيل.

رسالة للمشاهدين

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أما بطل العمل الفنان القدير سعد الفرج، قرر أن يوجه رسالة جاءت في إطار درامي تتعلق بقصة المسلسل، وذلك بعد أن توجه له الفنان خالد أمين يزف له خبر سار وهو أن المسلسل أصبح ترند وجميع الأموال تم دفعها، إشارة منه للحملة الإلكترونية التي تم إعددها للترويج للمسلسل، ليرد عليه "" بكل سعادة قائلاً: "الفن ملعبي أسوي فيه اللي أبي، واللي موعاجبه يغير المحطة".

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قصة مسلسل ثلاثين حلقة

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تتناول حلقات المسلسل عالم صناعة الدراما خلف الكواليس، وذلك من خلال قصة المنتج المراوغ عبد الجبار، ومدير الإنتاج حميد الذي يواجه تحديات مهنية وشخصية كبيرة، وممثل يُدعى صلاح الذي يكافح للحفاظ على مبادئه الفنية، والعمل من تأليف وإخراج رمضان خسروه.

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