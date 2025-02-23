روجينا: إلهام شاهين أقوى شخصية في دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 11:54 صباحاً - أشادت الفنانة روجينا، بالموهبة التي تتمتع بها النجمة إلهام شاهين والتي وصفتها بـ "النادرة"، متوقعة بأن تكون الشخصية التي تقدمها إلهام في مسلسل "سيد الناس" المنتظر عرضه في رمضان، من أقوى الشخصيات خلال هذا السيزون.

روجينا تمتدح إلهام شاهين: فنانة من طراز نادر

وحرصت روجينا على توثيق شهادتها بحق الفنانة إلهام شاهين، من خلال منشور لها عبر حسابها على إنستغرام، والذي أرفقته بمجموعة صور جمعتهما، وكتبت: "فى حبأو اعتماد اقوى شخصية فى رمضان 2025، فنانة من طراز نادر، رحلة كفاح ونجاح فى محراب الفن، أكاديمية مثقفة جريئة عنيدة قوية كانت ومازالت وستظل حلماً فنياً لكل الأجيال التى التحقت بعدها بمعهد فنون مسرحية".

وتابعت: "أما الأنسانة فهى رمز للعطاء والجدعنة والكرم والحب، بالنيابة عن اسرة مسلسل حسبة عمري بنحبك بنشكرك بنحترم موهبتك النادره".

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روجينا تنافس بمسلسل "حسبة عمري" في دراما رمضان

تتنافسفي الماراثون الدرامي الرمضاني المنتظر، بمسلسل يحمل اسم "حسبة عمري"، وتظهر خلال أحداثه بشخصية "هند" والتي تتسم بالعديد من بالتناقضات. ويضم مسلسل "حسبة عمري" عدد آخر من النجوم وهم نادين، محمود البزاوي، رانيا فريد شوقي، نور قدري وآخرين وهو من إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت.

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آخر الأعمال الدرامية لـ روجينا

وكان للفنانةتواجد في الموسم الدرامي الرمضاني الآخير 2024 بمسلسل "سر إلهي" والذي ظهرت خلال أحداثه بشخصية "نصرة" وهي غير محبة للمال ومتزوجة وتتعرض للخيانة والغدر من أقرب الناس، ثم تقرر الانتقام ممن ظلمها، وشاركها البطولة أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، والعمل من إخراج رؤوف عبدالعزيز.

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