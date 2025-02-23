كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 11:54 صباحاً - اختُتمت فعاليات الدورة الخامسة والسبعين لمهرجان برلين السينمائي الدولي، والأولى تحت قيادة رئيسته الجديدة تريشيا توتل، مساء أمس السبت، حيث منحت لجنة التحكيم جائزة الدب الذهبي لفيلم Drømmer أحلام للمخرج داج يوهان هاوجيرود، الذي قال حين استلام جائزته: يُطلق على الفيلم اسم 'درومر' - وهي كلمة نرويجية تعني 'الأحلام' - وهذا كان أبعد من أحلامي الجامحة حقًا. سأقول فقط: اكتب أكثر واقرأ أكثر. إنه يوسع عقلك. إنه جيد جدًا بالنسبة لك.

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي

الجوائز الرئيسية

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جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم: أحلام Drømmer

جائزة الدب الفضي للجنة التحكيم الكبرى: The Blue Trail المسار الأزرق

جائزة الدب الفضي للجنة التحكيم: The Message الرسالة

الدب الفضي لأفضل مخرج: هوو مينج، فيلم Living the Land

الدب الفضي لأفضل أداء رئيسي: روز بيرن، If I Had Legs, I’d Kick You

الدب الفضي لأفضل أداء مساعد: أندرو سكوت، Blue Moon

الدب الفضي لأفضل سيناريو: Continental ’25 لرادو جود

الدب الفضي للمساهمة الفنية المتميزة: La Tour de Glace للمخرجة لوسيل هادزيهاليلوفيتش

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جائزة برلين للأفلام الوثائقية

أفضل فيلم وثائقي: Holding Liat لبراندون كرامر

لجنة التحكيم وجهات نظر

جائزة جمعية حماية حقوق السينما والتلفزيون: The Devil Smokes، إرنستو مارتينيز بوسيو

جوائز مهرجان برلين للأفلام القصيرة

الدب الذهبي: لويد وونغ Unfinished

الدب الفضي: Ordinary Life، يوريكو ميزوشيري

الجوائز التي تم الإعلان عنها مسبقًا

جائزة الجمهور في بانوراما: Sorda لإيفا ليبيرتاد

الجائزة الثانية: Lesbian Space Princess، إيما هوغ هوبز، ليلا فارغيزي

الجائزة الثالثة: Home Sweet Home لفريل بيترسون

جائزة الجمهور للأفلام الوثائقية البانورامية: Die Möllner Briefe، مارتينا بريسنر

الجائزة الثانية: Yalla Parkour Sweden للعريب زعيتر

الجائزة الثالثة: Khartoum أنس سعيد، راوية الحاج، إبراهيم سنوبي، تيمية م أحمد، فيل كوكس

جوائز الجيل

لجنة تحكيم الجيل الدولي

الجائزة الكبرى لأفضل فيلم في الجيل 14 بلس: Christy، بريندان كانتي

تنويه خاص: Têtes Brûlées، ماجا-أجميا يدي زيلاما

جائزة خاصة لأفضل فيلم قصير في فئة الجيل 14 بلس: Don’t Wake the Sleeping Child,، للمخرج كيفن أوبيرت

A Bird Flew لينا د باجارو دي لا هوز

تنويه خاص: Beneath Which Rivers Flow لعلي يحيى

الجائزة الكبرى لأفضل فيلم في جيل كي بلس: The Botanist لجينغ يي

تنويه خاص: Seaside Serendipity، ساتوكو يوكوهاما

جائزة خاصة لأفضل فيلم قصير في جيل Kplus: فيلم Autokar، للمخرجة Sylwia Szkiłądź

تنويه خاص: Akababuru: Expression of Astonishment، إيراتي دوجورا لاندا ياجاري

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جوائز أخرى في قسم جيل الشباب

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جائزة الدب الكريستالي لأفضل فيلم: "Sunshine" للمخرجة أنطوانيت جادون

جائزة خاصة: "Playtime" (Hora do recreio) للمخرجة لوسيا مراد.

جائزة الدب الكريستالي لأفضل فيلم قصير: "Wish You Were Ear" للمخرجة ميريانا بالوغ.

جائزة خاصة: "Sunset over America" ​​(Atardecer en América) للمخرج ماتياس روخاس فالنسيا.

جوائز لجنة التحكيم المستقلة

جوائز لجنة التحكيم المسكونية

المسابقة: The Blue Trail، غابرييل ماسكارو

بانوراما: The Heart Is a Muscle عمران حمدولاي

منتدى: Holding Liat، براندون كرامر

جوائز لجنة التحكيم للاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين

المسابقة: Dreams لداج يوهان هاوجيرود

لقاءات: Little Trouble Girls لأورسكا ديوكيتش

بانوراما: Under the Flags, the Sun، خوانجو بيريرا

منتدى: The Memory of Butterflies، تاتيانا فوينتس سادوسكي

جوائز تيدي

أفضل فيلم روائي طويل: Lesbian Space Princess، للمخرجة ليلا فارغيزي وإيما هوغ هوبز

أفضل فيلم وثائقي/مقالي: Satanic Sow للمخرجة روزا فون براونهايم

أفضل فيلم قصير: Lloyd Wong، للمخرجة ليزلي لوكسى تشان

جائزة لجنة التحكيم: If You Are Afraid You Put Your Heart into Your Mouth and Smile، ماري لويز لينر

جائزة تيدي الخاصة: تود هاينز

جائزة CICAE للسينما الفنية

بانوراما: Deaf، إيفا ليبرتاد

منتدى: إ If You Are Afraid You Put Your Heart Into Your Mouth and Smile، ماري لويز لينر

جائزة نقابة السينمائيين: Dying، لماتياس جلاسنر

العلامة التجارية سينما أوروبا: Hysteria by Mehmet، محمد عاكف بويوكاتالاي

جائزة كاليجاري للأفلام: Fwends، صوفي سومرفيل

جائزة فيلم السلام: Khartoum، أنس سعيد، راوية الحاج، إبراهيم سنوبي، تيمية م أحمد، فيل كوكس

تنويه خاص: Queer as Punk لـ ييهوين تشين

جائزة منظمة العفو الدولية للأفلام: The Moelln Letters، للمخرج مارتينا بريسنر

تنويه خاص: Khartoum، أنس سعيد، راوية الحاج، إبراهيم سنوبي، تيمية م أحمد، فيل كوكس

جائزة هاينر كارو: Palliative Care Unit، فيليب دورينج

رؤية سينمائية 14Plus من نقابة AG-Kino: إجازة الأبوة، أليسا جونج

تنويه خاص: Têtes brûlées، ماجا-أجميا يدي زيلاما

جوائز أخرى

جائزة لجنة تحكيم قراء مجلة برلينر مورجنبوست: The Blue Trail، لغابرييل ماسكارو

جائزة لجنة تحكيم قراء مجلة تاجس شبيغل: The Swan Song of Fedor Ozerov، يوري سيماشكو

جوائز التطوير

جائزة أرتيكينو الدولية: Dreamgirl، للمخرج كان موجديسي، من إنتاج شركة تاتو فيلم وأستيروس فيلم

جائزة تطوير الإنتاج المشترك من Eurimages: Ibicaba – Visions of Paradise، أندريا ستاكا

جائزة VFF Talent Highlight Award: فيلم March 14th للمخرج ألبرتو جروس مولو

جائزة جمهور الجيل Z: فيلم 30 Days of Summer، أنستازيا سولونيفيتش

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