إلهام شاهين تخوض أول تجربة تمثيل إذاعي وهذه تفاصيل العمل

ميرنا وليد - بيروت - لأول مرة ستخوضض الممثلة المصرية إلهام شاهين تجربة التمثيل الإذاعي، بعد موافقتها على بطولة المسلسل الإذاعي "الجيران لبعضيها"، وبدأت تسجيل حلقاته في استوديو ٤٥، إذاعة البرنامج العام.

العمل من إخراج رضا سليمان وتأليف رشا أنور ويشار الهام في التمثيل مجموعة من النجوم منهم : محسن صبري، هناء الشوربجي، أحمد صيام، مي عبد النبي، محمد رضوان، محمد أبو داود، فيصل خورشيد، ومصطفى درويش.

وهذا لن يكون العمل الوحيد لإلهام في السباق الدرامي الرمضاني المقبل اذ انها ستشارك في مسلسل "سيد الناس"، وهو بطولة : عمرو سعد، أحمد زاهر، خالد الصاوي، أحمد رزق، إنجي المقدم، بشرى، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد فهيم، سلوى عثمان، ملك أحمد زاهر، طارق النهري، رنا رئيس...، ومن تأليف ورشة قلم وإخراج محمد سامي.