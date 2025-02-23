ميرنا وليد - بيروت - كشف الفاتيكان تفاصيل الحالة الصحية لـ البابا فرنسيس وقال له ما زالت حرجة على اثر معاناته من "أزمة تنفسية طويلة شبيهة بالربو" ليلة السبت الماضي واشار بيان الفاتيكان أن البابا "في حالة أسوأ من اليوم السابق" الذي كان في طريقه للتحسن خلاله لكن بعدها تراجع وضعه مما تطلب ان يخضع لعملية نقل دم.
وتابع الفاتيكان أن البابا البالغ من العمر 88 عاماً، ما زال واعياً ويجلس على كرسيه، لكنه احتاج إلى إمداده بالأوكسجين، وأن حالته الطبية ما زالت تحت المراقبة. ويتلقى البابا علاجه من التهاب رئوي في مستشفى جيميلي في روما.
كانت هذه تفاصيل خبر الفاتيكان يعلن : البابا في حالة حرجة وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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