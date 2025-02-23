ميرنا وليد - بيروت - لفتت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني الأنظار بأحدث جلسة تصوير خضعت لها على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي اذ سيطر عليها اللون الأبيض. و ظهرت رومي مرتدية فستان الزفاف ووضعت الطرحة على رأسها وبدت في غاية الجمال وظن البعض في التعليقات انها تزوجت وان هذه الصور من اجواء زواجها الا انه في الحقيقة انها خضعت فقط لجلسة تصوير وهي لم تعلن ارتباطها بهذا المنشور مثلما رأى البعض. وهذه ليست المرة الاولى التي تخضع فيها رومي للتصوير باطلالة عروس .

كانت هذه تفاصيل خبر ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تخطف الأنظار بفستان الزفاف - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.