نوال الزغبي وكارول سماحة تعايدان كارمن لبس بمناسبة عيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانتان اللبنانيتان نوال الزغبي وكارول سماحة الممثلة اللبنانية كارمن لبس بمناسبة عيد ميلادها وذلك على صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت نوال لكارمن : " ينعاد عليكي بالصحة والنجاح انت فنانة كبيرة منشوف حالنا فيها " لترد عليها كارمن : "يا حياتي نوال انتي الذهبية ورح تبقي"

أما كارول سماحة كتبت لها : " العمر كلو صحة وسعادة ونجاحات تبقى مزينة الشاشة حبيبتي كارمن عقبال المية" وردت عليها كارمن شاكرة : "يا حياتي شكرا كتير كارول انشالله نلتقي قريباً ".

ومن موقع الخليج 365 نعايد الممثلة كارمن لبس ونتمنى ان يكون عامها الجديد مليئاً بالنجاحات.

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