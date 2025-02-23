تايلور سويفت تخسر 150 ألف متابع بعد ما حصل في مبارة السوبر بول

ميرنا وليد - بيروت - خسرت النجمة العالمية تايلور سويفت حوالي 150 ألف متابع على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ان تم رصد ردة فعلها اثر صافرات التهكم التي حصلت عليها خلال حضورها مباراة السوبر بول.
ومع ذلك، اكتسب حبيب المغنية، لاعب كرة القدم الاميركية ترافيس كيلسي حوالي 12370 متابعًا منذ خسارته مع فريق كانساس سيتي تشيفز أمام فريق فيلادلفيا إيجلز خلال المباراة في 9 شباط/فبراير. ويبدو ان المتابعين الذين الغوا متابعة تايلور هم من مناصري فريق فيلادلفيا الذين لا يحبونها كونها حبيبة نجم الفريق المعادي لهم.
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