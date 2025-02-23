روجينا تكشف خبايا شخصيتها في مسلسلها الرمضاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلت الفنانة روجينا ضيفة على برنامج “مش شنطة رمضان” المذاع على منصات قناة “ON”، حيث كشفت خلال اللقاء تفاصيل شخصيتها في مسلسل “حسبة عمري” المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك.

قالت روجينا إنها تجسد شخصية “هند” في المسلسل وهي شخصية بها كل المتناقضات في الحياة وصوتها عالي و”مبتعرفش تسكت”، مضيفة: “المسلسل لايت ودمه خفيف ويجنن وهتحبوا المشكلة من لذاذة الشخصيات”.

وتقوم فكرة البرنامج على تقديم “شنطة رمضان” الى الضيوف ويكون بها بعض الرموز التي يتم تقديمها في المسلسل، حيث شهدت الحلقة تقديم “الشنطة” وبها دلالات من المسلسل مثل “قناع صارخ”، وكارت “حقوق المرأة”، والذي علقت عليه روجينا بالقول إنه لا يوجد مسلسل قامت بعمله إلا ويناقش شيئًا يخص حقوق المرأة.

كما علقت روجينا على صورة لها عمرها 20 سنة، قائلة: “علاقتي بأشرف زكي لها أكثر من 20 سنة”، وكذلك “ساعة الرمل” وهي دلالة على نهاية الزمن بعد حياة حافلة.

كما قالت روجينا إن أكثر شيء يضايقها هو عدم الالتزام في المواعيد، وذلك لأنها تريد عمل كل شيء بشكل منضبط.

مسلسل “حسبة عمري” من بطولة روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.