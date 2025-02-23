احذروا النصب! محمد ممدوح يكشف عن حساب مزيف ينتحل اسمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد ممدوح على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة لأحد الحسابات المزيفة التي تحمل اسمه حذر من خلالها متابعيه من النصب باسمه،مؤكداُ ان الحساب مزيف وأن القائم عليه يدّعي العمل معه بغرض النصب على المتابعين، مشددًا على عدم التعامل معه.

وكتب ممدوح في المنشور: “هذا الحساب مزيف ونصاب، وبيدخل يكلم الناس على إنه بيشتغل معايا من فضلكم اعملوا ريبورت”.

كان محمد ممدوح قد كشف خلال حلوله ضيفاً على الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج “ضيفي” الذي يقدمه عبر قناة الشرق للأخبار، عن تعرضه لمحاولة نصب خلال تواجده في جزيرة زنجبار، التي يعتبرها من الوجهات المفضلة بالنسبة له.

قال ممدوح: “أكتر بلد قعدت فيها وحسيت إني معنديش مانع أكمل هناك جزيرة زنجبار. ناسها شبهنا بشكل مش طبيعي، وبالذات شبه أهل أسوان، قمة الطيبة والهدوء والسكينة، وفي واحد هناك قرر ينصب عليَّ البلد كلها قاطعته”.

أضاف: “كنت عايز أشتري الزي الرسمي بتاعهم وطلب رقم مهول بالنسبة لهم، لقيت أهل البلد بيحذروني من إنه نصاب، وعرضوا نفس الزي بأقل الأسعار، وتاني يوم مشوه من الأوتيل”.