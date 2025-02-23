شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تسلط الضوء على قضايا المرأة في دراما رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الماراثون الدرامى في شهر رمضان المبارك، والذى ترعاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي قررت أن تدفع بالعديد من المسلسلات التي تتنوع ما بين التراجيدي والكوميدي والصعيدي والإجتماعي، وكعادة الشركة المتحدة في تناول قضايا وحقوق المرأة، وذلك إيماناً منها بدور المرأة الهام في المجتمع، فهناك الكثير من القضايا التي تتعلق بالزواج والطلاق والحياة الأسرية بشكل عام، وذلك من خلال أعمال تراجيدية وأخرى كوميدية.

مسلسل قلبي ومفتاحه

يسلط مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة النجمات آسر ياسين ومي عز الدين، الضوء على قضية "المحلل" وأزمة الزوجة بعد طلاقها 3 مرات والبحث عن المحلل حتى تستطيع العودة لزوجها مرة أخرى، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي من خلال رحلة أوبر سائقها هو آسر ياسين والذى يشعر بإنجذاب نحوها، كما تقوم هي بعرض الزواج عليه، وتتطور الأحداث ليتغير مسار المسلسل بشكل غير متوقع.

مسلسل قلبي ومفتاحه ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، بطولة: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر، ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن".

مسلسل حسبة عمري

يناقش مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، أهمية الترابط الأسري، وقضايا حقوق المرأة بعد الطلاق، حيث قضايا المرأة بعد الطلاق، حيث تدور قصة المسلسل بعد اشتباك روجينا مع زوجها بعد زواج دام 20 عاماً، وتقضى ليلة كاملة في الشارع بعدما قام بطردها من منزلهما، فتقرر أن تطالب بحق "الكدّ والسعاية" وأن يكون لها النصف من كل ممتلكات زوجها بعد طلاقها منه، ليدخلا معا في صراع طويل حول كل منهما بعد عناء سنوات طويلة معا!

مسلسل حسبة عمري بطولة روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي ونادين ونور قدري وعمر زريق وإسلام إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

مسلسل إخواتي

يتناول مسلسل إخواتي، بطولة النجمات نيللي كريم وكندة علوش وروبي وجيهان الشماشرجي، العلاقات المعقدة بين الأربع شقيقها واللاتي يواجهن تحديات كبيرة في حياتهن اليومية، والصراعات العائلية والمشاكل النفسية التي تمر بها الإخوات.

مسلسل إخواتي يقوم ببطولته كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

مسلسل عايشة الدور

تخوض النجمة دنيا سمير غانم رمضان 2025 من خلال مسلسل عايشة الدور، والذى يرصد أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، حيث تجسد دينا سمير غانم دور أم مطلقة لديها طفلين وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله.

مسلسل عايشة الدور 15 حلقة من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الأميرة – ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة - ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى قضايا المرآة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض) بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل لام شمسية

يتناول مسلسل لام شمسية بطولة النجمة أمينة خليل، قضايا المرأة، حيث يتطرق إلى قضايا اجتماعية هامة مثل التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح القضية فى إطار اجتماعي توعوى وكيفية مواجهة هذه الظواهر في المجتمع، كما يعرض المسلسل أيضاً كيف يمكن للمرأة أن تتعامل مع هذه التحديات في إطار درامي مشوق، مما يعكس صورة من صور المعاناة التي تواجهها المرأة في المجتمع.

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأى العام فى السنوات الماضية، ألا وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح القضية فى إطار اجتماعي توعوى.