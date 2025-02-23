شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتعاون مع مصطفى حدوتة فى تتر برنامج مدفع رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الشاعر مصطفى حدوتة مع النجم محمد رمضان بأغنية تتر برنامج مدفع رمضان، وهى من ألحان إيهاب عبد الوهاب، المقرر إذاعته برنامج بعد أذان المغرب على شاشة قناة dmc، طوال شهر رمضان المبارك.

وقام رمضان اليوم بالذهاب إلى منطقة السيدة زينب لتصوير إحدى حلقات برنامج، وبمجرد وصول سيارته الزجاجية الخاصة بالبرنامج التف الجمهور حوله بشكل كبير، وحرصوا على المشاركة في المسابقات التي يطلقها والتصوير معه.

وظهر النجم محمد رمضان مؤخرا في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وهو يلتقى الفائز وليام عادل، ويشربان الشاي سوياً في داخل منطقة شبرا مصر، حيث أوفي رمضان بوعده للفائز الأقرب لتوقع فكرة برنامجه مدفع رمضان.

وكتب محمد رمضان على الفيديو الذي ظهر من خلاله وهو يسلم الفائز جائزة التوقع الأقرب: "الفائز وليام عادل من شبرا مصر من متابعيني اللي توقعوا فكرة مدفع رمضان، ملحوظة توقعه غلط بس روحتله بالكرڤان لحد بيته ونزل شرب معايا الشاي، كفاية إنه اجتهد وكتب ونصيبه إن عينى جت على كومنته".

وروجت قناة dmc لبرنامج محمد رمضان الجديد على شاشة القناة من خلال فيديو قصير ظهر فيه الفنان محمد رمضان أمام عدد كبير من المايكات وهو أشبه أن يكون في مؤتمر صحفى، ويتكلم أمام العلن بجملتين قال فيهما: "رمضان في رمضان".

وعلقت الصفحة على الفيديو بكتابة: "باختصار شديد استنوا الجديد". وذلك بعدما نشرت صفحة dmc بوستر لبرنامج مدفع رمضان من خلال الصفحة الرسمية على موقع فيس بوك اكتفوا فيها بكتابة "الليلة الساعة 12"، والاكتفاء بعمل منشن لاسم الفنان محمد رمضان، وهو ما دفع المتابعين للتساؤل حول طبيعة البرنامج، خاصة أن رمضان سبق أن نوه عن البرنامج في أكثر من مرة عبر حساباته على السوشيال ميديا قائلاً وقتها: "استنوا مدفع رمضان بعد الأذان".