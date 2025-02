شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من الحفل.. تعرف على القائمة الكاملة لمرشحون حفل الـ SAG والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل ساعات من حفل الـ SAG "جوائز نقابة ممثلي الشاشة" لعام 2025، نستعرض القائمة الكاملة للمرشحون من السينما والدراما للحفل الذي يبث بشكل حصري عبر منصة نتفليكس.

القائمة الكاملة ادناه:

المرشحون من السينما:

أفضل أداء لممثل في دور رئيسي

أدريان برودي– "THE BRUTALIST"

تيموثي شالاميت– "A COMPLETE UNKNOWN"

دانييل كريج– "QUEER"

كولمان دومينجو– "SING SING"

رالف فاينز – "CONCLAVE"

أفضل أداء لممثلة في دور رئيسي

باميلا أندرسون– "THE LAST SHOWGIRL"

سينثيا إيريفو– "WICKED"

كارلا صوفيا جاسكون– "EMILIA PÉREZ"

مايكي ماديسون– "ANORA"

ديمي مور - "THE SUBSTANCE"

أداء متميز لممثل في دور مساعد

جونثان بيلي - "WICKED"

يورا بوريسوف - "ANORA"

كيران كولكين - "A REAL PAIN"

إدوارد نورتون - "A COMPLETE UNKNOWN"

جيريمي سترونج - "THE APPRENTICE"

أداء متميز لممثلة في دور مساعد

مونيكا باربارو - "A COMPLETE UNKNOWN"

جيمي لي كورتيس - "THE LAST SHOWGIRL"

دانييل ديدويلر - "THE PIANO LESSON"

أريانا جراندي - "WICKED"

زوي سالندا - " EMILIA PÉREZ"

أفضل أداء لطاقم عمل في فيلم سينمائي:

A COMPLETE UNKNOWN

ANORA

CONCLAVE

EMILIA PÉREZ

WICKED

أفضل أداء أكشن لطاقم عمل حركات خطيرة:

DEADPOOL & WOLVERINE

DUNE: PART TWO

THE FALL GUY

GLADIATOR II

WICKED

المرشحون من الأعمال التليفزيونية:

أفضل أداء متميز لممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود

خافيير بارديم - "MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY"

كولين فاريل - "THE PENGUIN"

ريتشارد جاد - "BABY REINDEER"

كيفين كلاين - "DISCLAIMER"

أندرو سكوت - "RIPLEY"

أداء متميز لممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود

كاثي بايتس – "THE GREAT LILLIAN HALL"

كيت بلانشيت – "DISCLAIMER"

جودي فوستر – "TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY"

ليلي غلادستون – "UNDER THE BRIDGE"

جيسيكا جانينج – "BABY REINDEER"

كريستين ميليوتي – "THE PENGUIN"

أداء متميز لممثل في مسلسل درامي

تادانوبو أسانو – "SHOGUN"

جيف بريدجز – "THE OLD MAN"

غاري أولدمان – "SLOW HORSES"

إيدي ريدماين – "THE DAY OF THE JACKAL"

هيرويوكي سانادا – "SHŌGUN"

أداء متميز لممثلة في مسلسل درامي

كاثي بايتس – "MATLOCK"

نيكولا كوغلان – "BRIDGERTON"

أليسون جاني – "THE DIPLOMAT"

كيري راسل – "THE DIPLOMAT"

آنا سواي – "SHŌGUN"

أداء متميز لممثل ذكر في مسلسل كوميدي

آدم برودي – "NOBODY WANTS THIS"

تيد دانسون – "A MAN ON THE INSIDE"

هاريسون فورد – "SHRINKING"

مارتن شورت – "ONLY MURDERS IN THE BUILDING"

جيريمي ألين وايت – "THE BEAR"

أداء متميز لممثلة أنثى في مسلسل كوميدي

كريستين بيل – "NOBODY WANTS THIS"

كوينتا برونسون – "ABBOTT ELEMENTARY"

ليزا كولون زاياس – "THE BEAR"

أيوا أديربى – “THE BEAR”

جين سمارت – “HACKS”

أداء متميز لفرقة في مسلسل درامي

BRIDGERTON

THE DAY OF THE JACKAL

THE DIPLOMAT

SHOGUN

SLOW HORSES

أداء متميز لفرقة في مسلسل كوميدي

ABBOTT ELEMENTARY

THE BEAR

HACKS

ONLY MURDERS IN THE BUILDING

SHRINKING

أداء متميز لفرقة في مسلسل تلفزيوني

THE BOYS

FALLOUT

HOUSE OF THE DRAGON

THE PENGUIN

SHOGUN