ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الازياء العالمية هايدي كلوم لقطة لها مع زوجها الموسيقي والعضو في الفرقة الموسيقية Tokio Hotel توم كوليتز خلال تواجدهما في السرير معاً وعلقت هايدي على الفيديو وكتبت : " شكرا لهذا الكون الذي ارسل لي توم الى حياتي"

واغلقت هايدي خاصية التعليقات على هذا المنشور وهذه الخطوة تتبعها منذ فترة على معظم صورها وفيديوهاتها لتجنب التعليقات المسيئة بحقها حتى انها تغلق عدد الاعجابات ومع ذلك حصل الفيديو على مليون و200 الف مشاهدة في اقل من 24 ساعة من نشره فقط.

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من مليون مشاهدة على لقطة هايدي كلوم وزوجها في السرير وهكذا علقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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