نوال الزغبي تحيي حفلاً استثنائياً في إربيل وهكذا كانت الاجواء - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حفلاً استثنائياً ليلة أمس في إربيل العراق قدمت فيه باقة من اجمل اغنياتها التي حققت لها نجاحاً لافتاً خلال سنوات مسيرتها الغنية بالهيتات والاعمال.
وتفاعل الحاضرون بشكل كبير جدا مع نوال التي غنت ورقصت مع الجمهور الذي يحبها واتى من كل المناطق لمشاهدتها. وشاركت نوال على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاجواء الحفل وعلق: "هيك كانت الاجواء ب إربيل"
واختارت نوال لحفلها اطلالة ذهبية رائعة واطلت بفستان جميل جدا مع تسريحة شعر رائعة ومكياج لاق بها.
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