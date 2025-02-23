خاص وبالفيديو - هايدي موسى تكشف سر علاقتها بحبيبها وقصة الجرح في يدها .. وهذه رسالتها إلى المملكة العربية السعودية

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة المصرية هايدي موسى عن إرتباطها مشيرة إلى أن الأمر حين يصبح رسمياً سيتم الكشف عنه، لأن الفرح بإعلان الحب هو أمر طبيعي وذلك في مقابلة خاصة لموقع "الفن".



من ناحية أخرى وجهت موسى رسالة إلى المملكة العربية السعودية الداعمة للفن والفنانين، مؤكدة أن هذا الدعم هو أمر يدفع الفنان على تقديم المزيد.

هذا وتحدثت موسى عن برامج المواهب، بعد أن كانت قد شاركت في "Arab Idol" و" Star Academy"، فأي برنامج أصقل موهبتها وشخصيتها وأغناها أكثر؟

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