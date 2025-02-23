ميرنا وليد - بيروت - أعلن الناقد الفني المصري طارق الشناوي خبر وفاة شقيقه حسين الشناوي، بعد صراع طويل مع المرض ونعاه بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: توفي قبل قليل شقيقي وصديقي

حسين الشناوي

بعد رحلة كفاح مع المرض خاضها شقيقي القريب الي قلبي ببسالة مقاتل

شجاع فهو ينتمي الي رجال القوات المسلحة المصرية البواسل

اما عن تفاصيل العزائ كتب : "العزاء غدا (الاحد )من الساعة السادسة حتي. التاسعة بجامع

صلاح الدين بالمنيل

بجوار كوبري الجامعةً لا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم

انا لله وانا اليه راجعو"

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شقيق الناقد طارق الشناوي بعد صراع مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.