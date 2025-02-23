ميرنا وليد - بيروت - صادف أمس 22 شباط ذكرى مرور 100 عام على ولادة الفنانة الاستعراضية المصرية تحية كاريوكا التي حققت نجاحا استثنائيا خلال مسيرتها. ومن المعروف ان تحية كانت جريئة في فنها وفي ارائها السياسية وعلى اثرها سجنت مرتين.

وفي اول مرة دخلت السجن السياسي لمدة 101 يوم بتهمة الانضمام إلى تنظيم يساري في فترة الثورة، ومع ذلك استمرت في موقفها وقادت تظاهرات من الزنزانة خصوصا انها كانت من اشد معارضي الحكومة في فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وعن هجومها، ووصفت أداءها بأنه لا يفرق شيئا عن أداء الملك، فاعتقلتها السلطات المصرية مع بعض زملائها في الحزب الشيوعي المصري، وقضت كاريوكا مائة يوم داخل أسوار السجن.

كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى مرور 100 عام على ولادتها.. إليكم سبب سجن تحية كاريوكا مرتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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