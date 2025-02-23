حمادة هلال يتحدث للمرة الأولى عن سبب زواجه المبكر

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان المصري حمادة هلال للمرة الأولى عن سبب زواجه في سن مبكرة، وعن العديد من أسرار حياته الشخصية والمهنية.

وقال حمادة هلال: "اتخطفت ولكن بعتبر الجواز أحلى خطفة في حياتي ومكنش من طموحاتي أول ما قابلت مراتي قولتلها الخطوبة أول حاجة لازم تكون ست سنين عشان عندي مستقبل واتجوزتها في الآخر بعد ستة شهور، والحمد لله تجربة حلوة جداً".

حديث حمادة هلال هذا جاء خلال حلوله ضيفاً على برنامج "ضيفي"، الذي يقدّمه الإعلامي معتز الدمرداش، على قناة الشرق الإخبارية.

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