ما حقيقة عودة محمد الترك لـ دنيا بطمة بعد خروجها من السجن؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت على بعض المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي اخبار تشير الى ان المنتج البحرييني محمد الترك قرر العودة الى طليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة والدة ابنتيه غزل وليلي وذلك بعد خروجها من السجن.
هذه المعلومات التي تم تداولها بعيدة كل البعد عن الحقيقة اذ ان عودة دنيا الى محمد غير واردة وهي تريد التركيز على مسيرتها الفنية والمشاريع التي تأجلت بسبب سجنها اضافة الى ابنتيها الصغيرتين التي تريد تعويض كل الوقت الذي ابتعدته عنهما وهي خلف القضبان.
يذكر ان دنيا سجنت لفترة سنة على خلفية تورطها في قضية حساب "حمزة مون بيبي".
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