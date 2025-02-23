هل يتحول توقيف مسلسل "عائلة شاكر باشا" لـ 3 أسابيع الى توقيف نهائي؟

ميرنا وليد - بيروت - قبل ايام اتخذت هيئة الإذاعة والتلفزيون قرار فرض عقوبات على مسلسل "عائلة شاكر باشا"، أبرزها توقيف عرض المسلسل لـ 3 اسابيع متتالية مع فرض غرامة مالية بنسبة 3% من عائداته على خلفية وجود مشاهد فيه اعتُبرت "مخالفة للقيم الوطنية والأخلاقية وحماية الأسرة"، مع تطور الاحداث في العمل والتي تضمنت وجود علاقة بين الأب وزوجة ابنه ما اعتبر انتهاء لقيم العائلة.



من ناحيتها اتخذت المحكة التي تعرض العمل خطوات ادارية اذ قامت بحذف المسلسل من موقعها و حذف كل المقاطع و كل الحلقات على اليوتيوب!