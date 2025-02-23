بعد عقد زواج شقيقته.. ديانة مكسيم خليل تثير حالة من الجدل

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت ديانة الممثل السوري مكسيم خليل الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار فيديو من عقد قران شقيقته ديانا على الطريقة الإسلامية.

وإعتقد الجمهور أن مكسيم خليل ينتمي إلى الديانة المسيحية، وأن شقيقته إعتنقت الإسلام حتى تتزوج، إلا أن الحقيقة هي أن مكسيم ينتمي إلى الطائفة العلوية المسلمة، إلا أن والدته مسيحية، وهي روسية الأصل، وزوجته الممثلة السورية سوسن أرشيد مسيحية أيضاً.

وكان مكسيم خليل قد احتفل بزفاف شقيقته الصغرى ديانا خليل، في أجواء شامية رائعة، إذ أقيم الحفل في أحد البيوت الشامية التقليدية القديمة.

وشارك مكسيم خليل متابعيه، عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة من الحفل، مهنئًا شقيقته وزوجها لؤي، قائلاً: "وهي زفينا أختي الصغيرة.. مبروك حبيبتي ديانا عروستنا الحلوة.. إن شاء الله أيامكم كلها حب وسلام وفرح". وقد لاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وهنأ العديد من المتابعين العروسين بهذه المناسبة السعيدة.

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