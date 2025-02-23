إطلالة لافتة لـ مي عمر من توقيع أنطوان قارح وهذا سعر الفستان

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية مي عمر بإطلالة مميزة خلال حضورها في حفل جائزة القلم الذهبي في المملكة العربية السعودية، الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي في الرياض وارتدت فستاناً أسود اللون من تصميم المصمم اللبناني أنطوان قارح.



وبلغ سعر فستان مي حوالي 8 آلاف دولار أميركي، وقد قامت ببعض التعديلات على التصميم الأصلي للفستان اذ كان الفستان شفافا عند منطقة البطن والصدر، ولكنها غيرت هذا الأمر فستانها وأضافت بطانة لكي تكن الاطلالة مناسبة اكثر لها ولستايلها. وتغزل بها عدد كبير من الجمهور.