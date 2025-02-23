ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية مي عمر بإطلالة مميزة خلال حضورها في حفل جائزة القلم الذهبي في المملكة العربية السعودية، الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي في الرياض وارتدت فستاناً أسود اللون من تصميم المصمم اللبناني أنطوان قارح.
وبلغ سعر فستان مي حوالي 8 آلاف دولار أميركي، وقد قامت ببعض التعديلات على التصميم الأصلي للفستان اذ كان الفستان شفافا عند منطقة البطن والصدر، ولكنها غيرت هذا الأمر فستانها وأضافت بطانة لكي تكن الاطلالة مناسبة اكثر لها ولستايلها. وتغزل بها عدد كبير من الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة لافتة لـ مي عمر من توقيع أنطوان قارح وهذا سعر الفستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.