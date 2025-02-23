إلسا زغيب تستعرض لياقتها البدنية من داخل صالة الرياضة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية إلسا زغيب مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، استعرضت من خلاله لياقتها البدنية داخل صالة الرياضة.

وعلقت إلسا زغيب على المنشور مؤكدة حبها للرياضة، وكتبت: "عندما يتحول التدريب لديك إلى حصة مرح مع أفضل مدربة".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع لياقتها البدينة وأثنوا على حبها للرياضة.

وتشارك إلسا في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نفس"، العمل من إنتاج شركة "الصبّاح" من بطولة عابد فهد، دانييلا رحمة، معتصم النهار، جورج بو نصار، إيلي متري، وسام صباغ، إلسا زغيب، رانيا عيسى، من كتابة ايمان سعيد وإخراج إيلي السمعان.

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