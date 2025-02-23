شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ريهام حجاج بطلق ناري ضمن أحداث مسلسل أثينا في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة ريهام حجاج، تصوير مسلسل أثينا المقرر عرضه على قناة الحياة ومنصة Watch it الرقمية خلال شهر رمضان 2025، وتتعرض الفنانة ريهام حجاج للإصابة بطلق ناري خلال أحادث العمل حيث تجسد دور مراسلة صحفية ضمن أحداثه.



اصابة ريهام حجاج بطلق ناري في مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يسلط الضوء على عالم الدارك ويب والجرائم التي يتسبب فيها، من خلال ريهام صبري التي تترك عملها كمراسلة صحفية وتعمل في التحقيقات وتكتشف محاولة شقيقتها الانتحار عبر الدارك ويب.

مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

وكانت ريهام حجاج قد شاركت في دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل صدفة، الذي كانت تدور أحداثه حول المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

وشاركها بطولته كل من: خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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