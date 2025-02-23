شكرا لقرائتكم خبر عن حازم شاهين يقدم حفلا فى دار الأوبرا على المسرح الصغير الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا موسيقيا لعازف العود حازم شاهين، في المسرح الصغير، وذلك يوم 27 من شهر فبراير الجارى، فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويعد الموسيقار حازم شاهين من أبرع عازفى العود فى مصر والعالم العربى، وشارك الموسيقار اللبنانى الكبير "زياد رحبانى" فى العديد من الحفلات التى أقيمت فى لبنان، بعدما أكد أنه الموسيقى الوحيد الذى يقبل أن يشاركه فى حفله.

وتتميز مؤلفات "شاهين" بالحداثة والأصالة فى آن واحد، وقد صدر لشاهين ألبومان هما "العيش والملح" و"حاجات وحشانى" كما أسس فرقة "اسكندريلا" التى تميزت بأغنياتها الجماعية التى تعبر عن الواقع واستلهام الأعمال الموسيقية الخالدة من التراث الموسيقى الشرقى.

جدير بالذكر أن "شاهين" من مواليد محافظة الإسكندرية 1978 وتخرج عام 1999 فى "المعهد العالى للموسيقى العربية" بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، وعمل مدرسا لآلة العود فى بيت العود العربى كما حصل على الجائزة الأولى "أفضل لاعب عود فى العالم العربى" فى مسابقة العود الدولية فى بيروت برعاية الجامعة الكاثوليكية فى عام 2002.