نوال الزغبي تتألق في أربيل.. ليلة ساحرة وإطلالة تخطف الأنظار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة اللبنانية نوال الزغبي واحدة من أجمل حفلاتها الغنائية في مدينة أربيل، وسط حضور جماهيري ضخم تفاعل معها بكل حماس. الحفل كان بمثابة ليلة استثنائية، تألقت خلالها نوال بأداء مبهر قدّمت فيه باقة من أشهر أغانيها التي طالما أحبها الجمهور، منها “ريتو”، “من باريس”، و“مين حبيبي أنا”، ليغمر المسرح أجواء مليئة بالطاقة والإثارة.

إطلالة ساحرة خطفت الأضواء

شاركت نوال الزغبي متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورًا من الحفل، حيث ظهرت بإطلالة غاية في الأناقة. ارتدت فستانًا فاخرًا بتصميم ملكي مرصّع بأحجار كريستالية لامعة من درجات الفضي والذهبي، تزيّنه تفاصيل دقيقة من التطريزات المتقنة التي أضافت بعدًا فخمًا للإطلالة.

تميّز الفستان بشق جانبي طويل أبرز جمالها وأناقتها، بينما أضفى الكاب الطويل المزيّن بالتفاصيل اللامعة لمسة من الرقيّ والتميز. واكتملت الإطلالة بتسريحة شعر مموجة ناعمة، تزينها إكسسوارات لامعة، مع مكياج أظهر ملامحها بأسلوب ناعم وأنيق.

تفاعل جماهيري مبهر

نوال لم تخيّب آمال جمهورها في أربيل، إذ أشعلت الأجواء بأداء استثنائي أظهر حرفيتها على المسرح، وتفاعل الحضور بشكل كبير مع أغانيها. الأجواء كانت مليئة بالحيوية والطاقة، حيث ردد الجمهور كلمات أغانيها بكل شغف، ما جعل الحفل واحدًا من أنجح حفلاتها في الفترة الأخيرة.

رسالة شكر من نوال لجمهور أربيل

عقب الحفل، نشرت نوال عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو تضمن لقطات من الحفل وأداءها المبهر للأغاني، وأرفقته بتعليق: “From Erbil concert tonight”. وتفاعل متابعوها بشكل كبير مع الفيديو والصور، حيث عبّروا عن إعجابهم بإطلالتها الرائعة وأدائها المتألق.

مسيرة مستمرة من النجاحات

يُذكر أن نوال الزغبي تستعد لإطلاق عدة مشاريع فنية جديدة خلال الفترة المقبلة ومن بينها ألبومها الجديد الذي تنشغل منذ فترة بتسجيل أغنياته، ومن المتوقع أن تُعلن قريبًا عن جولة حفلات في عدد من الدول العربية، استمرارًا لمسيرتها الحافلة بالنجاحات والإبداع.