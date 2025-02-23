شكرا لقرائتكم خبر عن هدى تنتهي من تسجيل أغنية جديدة "رمضان بيهل علينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة هدى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "رمضان بيهل علينا" ، وهى من كلمات أشرف الخولى، وألحان أحمد البزايلى، وتوزيع مودى سعيد، ومن المقرر أن يتم طرحه شهر رمضان كريم على جميع منصات سوشيال ميديا.

وكانت آخر أعمال هدى أغنية «مستفزة» كلمات: حسام موكا وإبراهيم الشناوي وألحان: أحمد سعد وتوزيع: أشرف البرنس وإدارة الإنتاج محمد الشناوي ومسجل صوت: أحمد جودة.

أغنية أخرى بعنوان "بيعملولي أعمال" من كلمات رضا المصري وألحان خالد سلطان وتوزيع أشرف البرنس، وتقول كلمات الأغنية: في ناس تشوفها تقول الدنيا لسه بخير .. وناس وشوشهم تقول منين هيجي الخير.. و ناس كلامهم يريح و يبشرك بالخير.

يذكر أن هدى طرحت عدة أغاني في الشهور الأخيرة منها أغنية "Boom" و"الصادق الأمين" في رمضان و"جامدة" و"جر ناعم" ولاقوا صدى جيدا عند الجمهور المصري والعربي.