ميرنا وليد - بيروت - نعت الممثلة اللبنانية كارمن لبس الأديبة والرسامة مها بيرقدار الخال بكلمات مؤثرة للغاية.

وشاركت كارمن لبس الجمهور صورة للراحلة، وعلقت: "الكبيرة مهى بيرقدار، حبيباتي ورد ويوسف ما في كلام يعزّي أكيد الخسارة أكبر من التعبير الله يعطيكن الصبر، نفسا بالسما".

وقد كشف الممثل اللبناني يوسف الخال عن تفاصيل موعد ومكان عزاء والدته مها بيرقدار.

وشارك يوسف الخال الجمهور صورة لورقة النعوة، مؤكداً أنها توفيت اليوم في الـ 22 من شهر شباط، وجاء فيها أنه: "يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الإثنين 24 من الجاري الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة السيدة الحبشية- غزير، وتقبل التعازي يوم الأحد 23 الجاري من الساعة 2 بعد الظهر حتى الـ 6 مساء، ويوم الدفن الإثنين 24 الجاري من الساعة 11 قبل الظهر حتى الساعة 6 مساء، في صالون الكنيسة".

كانت هذه تفاصيل خبر كارمن لبس تنعي مها بيرقدار الخال بهذه الكلمات المؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.