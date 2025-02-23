شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية مشاهدة حفل توزيع جوائز SAG 2025 عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر ان يقام حفل SAG "توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة" لهذا العام 2025، وهو الحفل الحادي والثلاثين يوم الأحد 23 فبراير في قاعة Shrine Auditorium & Expo Hall في لوس أنجلوس، في حفل يبث مباشرة على Netflix.

حفل SAG الذي ستستضيفه كريستين بيل، هو آخر حفل لنقابة تكشف عن الفائزين قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار في 2 مارس، كما تم ترشيح خمسة أفلام مرشحة لجائزة أوسكار أفضل فيلم في فئة Ensemble Cast المميزة في نقابة ممثلي الشاشة يوم الأحد: A Complete Unknown وAnora وConclave وEmilia Pérez وWicked.

أين يمكن مشاهدة حفل توزيع جوائز SAG؟

تبث منصة نتفليكس، التي حصلت على حقوق الحدث في عام 2023 وبثته حصريًا لأول مرة العام الماضي، حفل توزيع جوائز SAG مباشرة على مستوى العالم يوم الأحد بدءًا من الساعة 8 مساءً بتوقيت لوس انجلوس والسادسة صباحاً بتوقيت القاهرة.