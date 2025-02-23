شكرا لقرائتكم خبر عن المضحكون في رمضان.. أكرم حسني "كابتن" الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

على مدار مواسم مختلفة في دراما شهر رمضان استطاع النجم أكرم حسني أن يصبح كابتن الكوميديا الراقية بمجموعة من المسلسلات الكوميدية كان آخرها مسلسله في رمضان الماضي " بابا جه "، والذي حقق نجاحا كبيرا، وكان من أفضل مسلسلات الموسم في الكوميديا .

هذا العام يقدم أكرم حسني مسلسل " الكابتن " والفكرة التي اختارها فكرة نيرة وقماشة درامية تصنع مواقف كوميدية متنوعة، ودائما يظل نجاح المسلسل الكوميدي في رهانه علي الموقف والمفارقة فهما الضمان الوحيد للضحك والاستمرارية في المتابعة من قبل المشاهد، أما النجم الذي يعتمد علي الإفيهات فقط، وخفة ظله لن يستمر في هذا السباق المشتعل هذا العام بأكثر من مسلسل كوميدي لأكثر من نجم .

أكرم حسني في مسلسل " الكابتن " يقدم شخصية الطيار حسام عزالدين، الذي يتسبب في سقوط طائرة يقودها، ولا ينجو من تلك الطائرة المنكوبة غيره، لكنه يُفاجأ بمطاردة أرواح الركاب له طالبين منه المساعدة، مؤكد أن هذه التيمة وهذه القصة ستحمل الكثير من المواقف الكوميدية، وهذا النوع من الكوميديا ينجح فيه الفنان أكرم حسني بما يمتلكه من خفة ظل وسرعة بديهة وقدرة علي الارتجال والإضافة كنجم كوميدي يمتلك مفاتيح الضحك لدي الجمهور، وفي رمضان العام الماضي قدم لنا مسلسل من أفضل المسلسلات الكوميدية وهو مسلسل " بابا جه " .

مسلسل «الكابتن» قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالى، ويقوم بإخراجه معتز التونى، من إنتاج كريم أبوذكرى، والبطولة لأكرم حسنى، وسوسن بدر، وميمى جمال، وآية سماحة، ورحمة أحمد فرج، ومحمد رضوان، وسامى مغاورى، وأحمد الرافعى، وأحمد عبدالوهاب، وعمر شوقى، ووئام مجدى