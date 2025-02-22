بهذه الكلمات المحزنة.. نيكول سابا تودع مها بيرقدار الخال

ميرنا وليد - بيروت - نعت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، والدة زوجها الممثل اللبناني يوسف الخال، الأديبة والرسامة الراحلة مها بيرقدار الخال، مستعينة بكلمات مؤثرة للغاية.

وشاركت نيكول سابا الجمهور، صورة للراحلة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: "الله يرحمك يا ست الستات..

طيري حرّة واستريحي في الجنة ونعيمها وصلّي لاجلنا..

رح اشتقلك كتيررر يا حبيبة قلبي انتي وامي التانية".

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع المنشور، معبرين عن حزنهم الكبير لفقدان الأديبة والرسامة الراحلة.

وكانت أعلنت الممثلة اللبنانية ورد الخال، عن رحيل والدتها عن عمر يناهز الـ 78 عاماً، بعد صراع مع المرض.

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