ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الإعلامية السورية زينة اليازجي بعيد ميلاد زوجها الممثل السوري عابد فهد، مشاركة الجمهور مجموعة صور من إحتفال فريق عمل مسلسل "نفس" به.

وكتبت زينة معبرة عن حبها له، قالت: "ب ٢١ فبراير، اجتمع الزمان و المكان بلحظة فريدة.. ولدت طاقة ابداع و شجاعة، طيبة و ذكاء، كبرياء و عفوية، مغامرة و أمان.. و صفات كثيرة، فيها أجمل التناقضات و أحلى الانسجامات،

كانت من حظي بهالدنيا مرتين،

لحظة ولدت نجم كبير،

و حبيب غالي، و أب سند حقيقي،

بحبك منحبك زينة، ليونا، تيم".

كانت هذه تفاصيل خبر زينة يازجي تعايد عابد فهد بكلمات رائعة.. هكذا وصفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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