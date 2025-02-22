ثروة حبيب هاندا أرتشيل أموال لا تأكلها النيران.. إليكم تفاصيلها

ميرنا وليد - بيروت - ينحدر رجل الأعمال التركي هاكان سابانجي، حبيب الممثلة التركية هاندا أرتشيل، من عائلة تركية تعتبر الأغنى في تركيا.
وهاكان هو أحد أعضاء الشركة القابضة لوكالة "سانا"، ويعتبر من أصغر رجال الأعمال في تركيا حيث يبلغ من العمر 32 عاماً.
وتقدر ثروة والد هاكان سابانجي بما يقارب 30 إلى 40 مليون دولار، أما والدته أرزو فتعتبر من أبرز زوجات رجال الأعمال.
وتخوض النجمة التركية هاندا أرتشيل، بطولة فيلم سينمائي جديد، تم الكشف عن اسمه اليوم، وهو "عالمين وأمنية واحدة"، لكن لم يُكـ شف بعد اسم الممثل الذي سيشاركها البطولة.
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