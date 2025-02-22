ميرنا وليد - بيروت - شاركت الصفحة الرسمية لمنصة "شاهد" الجمهور برومو جديد لمسلسل "البطل" كشف عن قصة حب تجمع بين الممثلين السوريين نور علي وخالد شباط بشخصيتي "مريم" و"مروان".

وقد جمع الفيديو مجموعة لقطات جمعت مريم ومروان وكلها لقطات رومانسية، مرفقة بعبارة: "أنت البنت اللي بكمل حياتي معها، وهلأ بلشت الحكاية"، بإشارة إلى أن العلاقة ستواجه تحديات كثيرة خلال أحداث العمل.

وبالرغم من علاقة الصداقة القوية التي تجمع بين نور علي وخالد شباط تبعاً وأنهما خريجي دفعة واحدة من المعهد العالي للفنون، إلا أن هذا التعاون الأول لهما سوياً.



كانت هذه تفاصيل خبر نور علي وخالد شباط عاشقان في "البطل".. فما هو مصير علاقتهما؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.