ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بيوم التأسيس السعودي، بكلمات مميزة عبر حسابها الخاص.

وكتبت: "عيد الاستقرار بالمنطقة العربية،

عيد الانفتاح والرؤية المستقبلية…

هلّي وافرحي يا دار، والي الشرق راعيكِ

يديم عزّو وقوته الخيالية".

يذكر أن نجوى لك لم ترد أن يمر عيد الحب مرور الكرام، من دون أن توجه وأمام الجميع، رسالة حب وتقدير لزوجها رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني.

وفي التفاصيل، شاركت نجوى كرم متابعيها، مجموعة صور لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها كاتبة: "كل العمر وأنت حبيبي يا حبيبي".

كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تحتفل بيوم التأسيس السعودي بهذه الكلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.