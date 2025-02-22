يتصدره طفل.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل لام شمسية وهكذا علق عليه تامر حبيب!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 فبراير 2025 10:20 مساءً - طرحت إحدى المنصات الرقمية البوستر الرسمي لمسلسل "لام شمسية" بطولة أمينة خليل وأحمد السعدني وعدد من النجوم؛ والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

البوستر الرسمي لمسلسل "لام شمسية"

أزاحت منصة "شاهد" الستار عن البوستر الرسمي لمسلسل "لام شمسية"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الفضيل؛ ويقوم ببطولته النجمة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني وعدد كبير من النجوم؛ وقد ظهر في البوستر أبطال العمل بجانب بعضهم، ويتوسطهم الطفل بطل المسلسل.

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وعلقت الصفحة الرسمية لمنصة "شاهد" على البوستر، وكتبت: "ما بين العدل والانتقام... خطوة واحدة قد تغيّر كل شيء".

ومن جانبه حرص المؤلف والسيناريست تامر حبيب على دعم أبطال المسلسل، بإعادة نشر البوستر من خلال حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وعلق عليه قائلاً: "عارف انكم هاتبسطونا قوي إن شاء الله... ربنا معكم يا حبايبي الغاليين".

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مسلسل "لام شمسية"

تدور قصة المسلسل حول العنف ضد الأطفال وضرورة التوعية به، وتجسّد الفنانة أمينة خليل خلال أحداث المسلسل شخصية تُدعى "نيللي"، وهي مدرّسة بإحدى المدارس الدولية ومتزوجة من أحمد السعدني، ويواجهان العديد من التحديات في حياتهما، وتستعرض الأحداث تأثير الأذى النفسي الذي قد يتعرض له الإنسان في مراحل مبكرة من حياته، كما يبرز العمل أهمية خلق مساحة تواصُل أكبر وأعمق بين الآباء والأبناء لحمايتهم من هذه المشكلات.

ويشارك في بطولة المسلسل كلٌّ من: أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد وآخرين. والمسلسل تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدي وجوهر.

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