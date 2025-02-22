وفاة الشاعرة والرسامة مها بيرقدار الخال والدة الفنانين يوسف وورد الخال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 فبراير 2025 10:20 مساءً - أعلن الفنانان الشقيقان يوسف وورد الخال وفاة والدتهما الرسامة والشاعرة والأديبة مها بيرقدار. ونشرا عبر حسابيهما على إنستغرام الصورة نفسها لوالدتهما وهي تحمل كتاباً بين يديها مبتسمة. ونعياها بعبارات مؤثرة.

مها بيرقدار.. مسيرة ثقافية حافلة بالإنجازات



توفيت الشاعرة والرسامة مها بيرقدار الخال عن عمر يناهز 78 عاماً تاركة إرثاً ثقافياً مهماً مؤلفاً من مجموعات شعرية ولوحات فنية ومسيرة ثقافية حافلة بالإنجازات. ولدت مها بيرقدار في 26 فبراير من العام 1947 في العاصمة السورية دمشق. والدها محمد خير بيرقدار كان ضابط شرطة. أما والدتها نظمية الأمين فكانت رسامة. وقد ورثت ابنتها مها بيرقدار موهبة الرسم منها. في العام 1967 تخرجت مها بيرقدار من مركز الفنون التشكلية، حازت بعدها في العام 1979على دبلوم إدارة أعمال من كلية الترجمة العليا في مدينة ميونيخ الألمانية. وفي العام 1967 حملت لقب ملكة جمال سوريا.

حصلت مها بيرقدار على الجنسية اللبنانية بعد زواجها من الشاعر اللبناني يوسف الخال في العام 1970. كما عملت كاتبة في مجال الصحافة ومعدة ومقدمة برامج تلفزيونية وإذاعية في دمشق. ألفت العديد من أغاني الأطفال والأغاني الدينية. وشاركت في العديد من المؤتمرات والمهرجانات الشعرية والمعارض الفنية في العديد من البلاد العربية. ولديها تجربتان بالتأليف الدرامي من خلال مسلسلي "الطائر المكسور" في العام 2008 و"نقطة حب" في العام 2010. وحازت على العديد من الجوائز.

ورد الخال لوالدتها: أميرتي الحبيبة النائمة



‏الفنانة ورد الخال نعت والدتها عبر صفحتها على إنستغرام بكلمات وداعية مؤثرة أرفقتها بصورة لوالدتها وهي تحمل كتاباً بين يديها علقت عليها :"ام الورد ، راحت واخدت معها العطر واللون وتركت الندى اللي كان غفيان ع خدّها......امي ، أميرتي الحبيبة النائمة، إلى اللقاء.....يا رب ارحم روحها..

٢٢-٢-٢٠٢٥".

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يوسف الخال: الحب... رحلت

من جهته، عبّر الفنان يوسف الخال عن حزنه العميق بفقدانه والدته ونشر أيضاً عبر صفحته على "إنستغرام" صورة لوالدته مطابقة للصورة التي نشرتها شقيقته ورد وعلق عليها " الحب... رحلت" ووضع رمز القلب الأحمر.

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نيكول سابا لوالدة زوجها: ..رح اشتقلك كتير يا حبيبة قلبي

أما الفنانة نيكول سابا نعت والدة زوجها الفنان يوسف الخال من خلال حسابها على إنستغرام حيث نشرت صورة للرسامة والشاعرة مها بيرقدار وعلقت الله يرحمك يا ست الستات.. طيري حرّة واستريحي في الجنة ونعيمها وصلّي لاجلنا..رح اشتقلك كتيررر يا حبيبة قلبي انتي وامي التانية ‫مها بيرقدار‬".

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موعد الجنازة

كذلك نشر كل من الفنانين ورد ويوسف الخال والفنانة نيكول سابا عبر حساباتهم على إنستغرام صورة النعي التي تضمنت التفاصيل الخاصة بالجنازة التي ستقام يوم الإثنين المقبل 24 فبراير الساعة الثالثة والنصف في كنيسة السيدة الحبشية في غزير.