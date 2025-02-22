قلبي ومفتاحه يُعيد محمود عزب للدراما التلفزيونية في رمضان 2025

ظهور مُميز ولافت لـ محمود عزب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 فبراير 2025 10:20 مساءً - خلال الأيام الماضية تم طرح الإعلان الدعائي لمسلسلوالذي من المُنتظر أن يتم عرضه بموسم دراما، ويأتي المسلسل من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبدالباقي، دياب ومجموعة من الفنانين ومن إخراج تامر محسن.ويُشارك ببطولة مسلسل "قلبي و مفتاحه" الفنانوالذي لفت الأنظار إليه بعد ظهوره بالإعلان الدعائي للمسلسل، وتحدث عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن عودته من جديد بشكل قوي للتمثيل في الدراما التلفزيونية.وجاء ظهور الفنانمن خلال شخصية يُجسدها خلال أحداث مسلسل "قلبي و مفتاحه" وهو رجل كبير في السن، وعلى الرغم من عدم حديثه بأي جملة بالإعلان إلا أن نظراته عبرت بشكل كبير عن الشخصية التي سيُجسدها خلال أحداث المسلسل.

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تفاصيل مسلسل "قلبه ومفتاحه"

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يُذكر أن مسلسل "قلبي ومفتاحه" تدور أحداثه خلال 15 حلقة، ويُشارك في بطولته كل من آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، حازم سمير، عايدة رياض، وعدد كبير من الفنانين، ويأتي المسلسل من تأليف وإخراجويُعد المسلسل عودة للمخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، منذ تقديمه لمسلسل "لعبة نيوتن" من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، سيد رجب وتم عرضه بموسم دراما رمضان عام 2021.وقد رصدت «الخليج 365» أحداث مسلسل "قلبي ومفتاحه"؛ حيث تظهر مي عز الدين، خلال المسلسل مُجسدة شخصية "ميار" وهي سيدة مطلّقة 3 مرات من زوجها "سعد"، حتى تلتقي بـ"عزت" الذي يعمل سائقاً على إحدى سيارات الأجرة، والذي يشعر بجاذبية شديدة ناحيتها، وتشهد علاقتهما تطوراً كبيراً على مدار الأحداث.وخلال الأحداث، تشعر "ميار" بقلق من تصرفات طليقها "سعد"، وخوفها من قيامه بالاعتداء عليها أو أن يأخذ ابنهما منها، وفي المقابل تلجأإلى حيلة لقطع كلّ السبل أمام طليقها؛ ليفاجأ "عزت" بطلبها الزواج منه، فهل تُكلل علاقتهما بالزواج أم تنشأ صراعات جديدة تُحبط هدفهما؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».