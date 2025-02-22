قلبي ومفتاحه يُعيد محمود عزب للدراما التلفزيونية في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 فبراير 2025 10:20 مساءً - خلال الأيام الماضية تم طرح الإعلان الدعائي لمسلسل "قلبي ومفتاحه" والذي من المُنتظر أن يتم عرضه بموسم دراما رمضان 2025، ويأتي المسلسل من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبدالباقي، دياب ومجموعة من الفنانين ومن إخراج تامر محسن.
وجاء ظهور الفنان محمود عزب من خلال شخصية يُجسدها خلال أحداث مسلسل "قلبي و مفتاحه" وهو رجل كبير في السن، وعلى الرغم من عدم حديثه بأي جملة بالإعلان إلا أن نظراته عبرت بشكل كبير عن الشخصية التي سيُجسدها خلال أحداث المسلسل.
ويُعد المسلسل عودة للمخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، منذ تقديمه لمسلسل "لعبة نيوتن" من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، سيد رجب وتم عرضه بموسم دراما رمضان عام 2021.
وقد رصدت «الخليج 365» أحداث مسلسل "قلبي ومفتاحه"؛ حيث تظهر مي عز الدين، خلال المسلسل مُجسدة شخصية "ميار" وهي سيدة مطلّقة 3 مرات من زوجها "سعد"، حتى تلتقي بـ"عزت" الذي يعمل سائقاً على إحدى سيارات الأجرة، والذي يشعر بجاذبية شديدة ناحيتها، وتشهد علاقتهما تطوراً كبيراً على مدار الأحداث.
وخلال الأحداث، تشعر "ميار" بقلق من تصرفات طليقها "سعد"، وخوفها من قيامه بالاعتداء عليها أو أن يأخذ ابنهما منها، وفي المقابل تلجأ مي عز الدين إلى حيلة لقطع كلّ السبل أمام طليقها؛ ليفاجأ "عزت" بطلبها الزواج منه، فهل تُكلل علاقتهما بالزواج أم تنشأ صراعات جديدة تُحبط هدفهما؟
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
ظهور مُميز ولافت لـ محمود عزبويُشارك ببطولة مسلسل "قلبي و مفتاحه" الفنان محمود عزب والذي لفت الأنظار إليه بعد ظهوره بالإعلان الدعائي للمسلسل، وتحدث عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن عودته من جديد بشكل قوي للتمثيل في الدراما التلفزيونية.
وجاء ظهور الفنان محمود عزب من خلال شخصية يُجسدها خلال أحداث مسلسل "قلبي و مفتاحه" وهو رجل كبير في السن، وعلى الرغم من عدم حديثه بأي جملة بالإعلان إلا أن نظراته عبرت بشكل كبير عن الشخصية التي سيُجسدها خلال أحداث المسلسل.
قد يعجبك.. أبرزهم مي عز الدين مع آسر ياسين .. ثنائيات تشاهدونها لأول مرة في رمضان 2025
تفاصيل مسلسل "قلبه ومفتاحه"يُذكر أن مسلسل "قلبي ومفتاحه" تدور أحداثه خلال 15 حلقة، ويُشارك في بطولته كل من آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، حازم سمير، عايدة رياض، وعدد كبير من الفنانين، ويأتي المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن.
ويُعد المسلسل عودة للمخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، منذ تقديمه لمسلسل "لعبة نيوتن" من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، سيد رجب وتم عرضه بموسم دراما رمضان عام 2021.
وقد رصدت «الخليج 365» أحداث مسلسل "قلبي ومفتاحه"؛ حيث تظهر مي عز الدين، خلال المسلسل مُجسدة شخصية "ميار" وهي سيدة مطلّقة 3 مرات من زوجها "سعد"، حتى تلتقي بـ"عزت" الذي يعمل سائقاً على إحدى سيارات الأجرة، والذي يشعر بجاذبية شديدة ناحيتها، وتشهد علاقتهما تطوراً كبيراً على مدار الأحداث.
https://www.instagram.com/p/DFfoqCmIt3U/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DFfoqCmIt3U/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DFfoqCmIt3U/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
وخلال الأحداث، تشعر "ميار" بقلق من تصرفات طليقها "سعد"، وخوفها من قيامه بالاعتداء عليها أو أن يأخذ ابنهما منها، وفي المقابل تلجأ مي عز الدين إلى حيلة لقطع كلّ السبل أمام طليقها؛ ليفاجأ "عزت" بطلبها الزواج منه، فهل تُكلل علاقتهما بالزواج أم تنشأ صراعات جديدة تُحبط هدفهما؟
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».