ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية إنجي المقدم الجمهور مجموعة صور من كواليس مشاركتها في مسلسل "كامل العدد ++" بجزئه الثالث، برفقة فريق العمل والممثلين.

وعلقت إنجي المقدم على المنشور مودعة فريق العمل ومعبرة عن سعادتها بالمشاركة في العمل، وقالت: "فركش كامل العدد ++ .. باي باي شادية

بحبكم اوووووي يا احلي و الذ عيلة و مبسوطة اووووي اني انضميت لكم السنة دي.

مالحقتش أتصور مع دينا و شريف و استاذ خالد و وسام و أستاذة اسعاد و ناس تانية كتيييييير بس بحبكم كلكم اووووووووي و يارب نكسر الدنيا و نتجمع تاني على خير".

كانت هذه تفاصيل خبر إنجي المقدم تنتهي من تصوير مشاهدها في "كامل العدد ++".. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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