عاصي الحلاني يشعل الأجواء في حفل رائع في قبرص.. وهذه الأجواء

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلاً غنائياً رائعاً في قبرص، وأشعل الأجواء بأغاني قديمة وجديدة رقصاً وتصقيفاً.
وشارك عاصي الحلاني الجمهور مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل، وعلق معبراً عن حبه للجمهور القبرصي، وقال: "مع الحضور الراقي شكراً لكم على هذه الليلة الرائعة، قبرص، عاصي الحلاني ".
وصل الفنان اللبناني عاصي الحلاني الى 10 مليون مشاهدة، بأغنيته الجديدة "كسر عضم"، التي طُرحت منذ شهر على يوتيوب.
الكليب من إخراج أحمد المنجد، والأغنية من كلمات عبير أبو اسماعيل، وألحان الدكتور حسن زيود، وتوزيع موسيقي غسان مرهج، ومكس وماسترينغ فادي جيجي.
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