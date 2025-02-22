شام الذهبي تعتذر من صابر الرباعي بسبب هذا الفيديو.. فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - شاركت شام الذهبي، إينة الفنانة السورية أصالة الجمهور مقطع فيديو وهي تغني "أتحدى العالم" للفنان التونسي صابر الرباعي.

وإعتذرت شام الذهبي من صابر الرباعي بطريقة طريفة، وقالت: "والله أنا آسفة يا صابر! دمرت العالم بصوتي".

وكانت شام قد نشرت مقطع فيديو جديد للحظات عفوية جمعتها بوالدتها.

وظهرت شام في مقطع الفيديو، وهي تستمتع بأوقات عائلية، إذ حاولت الغناء تحت إشراف والدتها، وتعلم منها الأداء.

وبدورها ظهرت أصالة وهي توجه ابنته للغناء بطريقة جيدة وتصحح لها الأخطاء وتتوجه لها بالنصائه لتحسين الأداء الصوتي.

وغنت شام في مقطع الفيديو أغنية "حلوة يا بلدي" للفنانة الراحلة داليدا، وخطفت الأنظار بطريقة أدائها للأغنية، إذ أعرب المتابعون بشكل واسع عن إعجابهم بصوتها وغنائها، كما أثنوا على العلاقة القوية التي تجمع الأم وابنتها.

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