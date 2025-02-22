شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: قلقانة من تقديم دور شر فى حكيم باشا.. بقدم تجربة مختلفة تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة سهر الصايغ، أنها ستقدم تجربة جديدة عليها في مسلسل حكيم باشا تتمنى أن يلقى القبول لدى الجمهور، قائلة: "دون الإفصاح عن تفاصيل بقدم دور شر ودي منطقة جديدة عليا ومخيفة بالنسبة لي، وأنا قلقانة، لكني مطمنة بفريق العمل وصناعه".

وعبرت سهر الصايغ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، عن سعادتها بمشاركة مسلسل لها على قناة الحياة في دراما رمضان للعام الثاني على التوالي، قائلة: "هنكون للسنة الثانية على التوالي في قناة الحياة وبتفاءل بيها".

وأضافت: "فيه كيميا فنية بيني وبين مصطفى شعبان وهو نجم كبير فنيا وإنسانيا ومش أناني وبيحب يعطي مساحة لكل اللي حوليه ويحب أنهم ينوروا"، موضحة أن مسلسل حكيم باشا صعيدي من الألف للياء وأحداثه كلها تدور في قنا وصراع بين الكثير من الأطراف.