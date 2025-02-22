شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: المضحكون في رمضان.. أولهم أحمد أمين فى "النص" والان مع تفاصيل الخبر

المسلسل الكوميدي في دراما رمضان 2025 له نصيب كبير، والمنافسة ستكون محتدمة بين نجومه الذين يسعون لإدخال السعادة ورسم البهجة علي وجوه وقلوب المشاهدين ، وخلال الموسم المسلسلاتي المقبل يتنافس عدد لا بأس به من الاعمال الكوميدية لصناع الضحك في دراما رمضان، وهم : أحمد أمين بمسلسله " النص "، ومحمد هنيدي بمسلسله " شهادة معاملة أطفال "، وأكرم حسني في مسلسل " الكابتن "، ودنيا سمير غانم في مسلسل "عايشة الدور"، وحسن الرداد وإيمي سمير غانم في مسلسل " عقبال عندكوا "، وسوف نستعرض تفاصيل مبدئية وتحليل لتجارب صناع الضحك أو المضحكون في الشهر الكريم، ولكن الحكم سيكون بعد المشاهدة .

ولكن قبل المشاهدة أحب أن أقر مبدأ وقاعدة لنجاح المسلسل الكوميدي وهي أن العمل الذي سيعتمد علي كوميديا الموقف Comédie de situation، وهي كوميديا الحبكة هو من سيستمر في المنافسة وسيكون له النسبة الأكبر من المتابعة لأن المواقف هي أساس الكوميديا، وبها يتولد الضحك.

أحمد أمين أحد المضحكين الأهم في الشهر الكريم بمسلسله " النُص " وهو من النجوم المحببة لي شخصيا في الكوميديا، ويضحكني من قلبي لما يمتلكه من حس كوميدي، إضافة إلي تميزه في اختيار موضوعاته التي يقدمها، فهو يمتلك الذكاء الفني إضافة أيضا إلي أنه مبدع في الارتجال، وكل أعماله السابقة نجحت لاعتماده علي كوميديا الموقف، بالإضافة لخبرته علي الارتجال وصناعة الإفيهات من الموقف نفسه وليست إفيهات مجهزة، ومعلبة أو منقولة من السوشيال ميديا ويعيد استخدامها مثل ما يفعله البعض .

احمد أمين اختار هذا العام كتاب "مذكرات نشال.. للمعلم عبد العزيز النص"، وهذا الكتاب يضم حكاية من واقع المجتمع المصري عن مذكرات نشال في عشرينيات القرن العشرين، وهي قصة انتقادية فكاهية تعطيك صورة من أخلاق وعادات النشالين وحيلهم وأساليبهم في النشل، قصها بطل وقائعها المعلم عبد العزيز النص، ولذلك اختار أحمد أمين وصناع مسلسله اسم " النُص " ليكون هو عنوان المسلسل .



أحمد أمين في النص

وهذا " النُص " كان من أشهر النشالين في القاهرة، قص قصته علي صاحب جريدة (لسان الشعب)، ويحتوي الكتاب علي حيل النشالين وسلوكهم داخل مجتمعهم الخاص، إلي جانب البحث وراء العديد من المفردات والمصطلحات العامية المصرية التي اندثر معظمها، فكان كل ما سبق يصب في ضرورة إعادة نشر هذه المذكرات، والتي التقطها أحمد أحمين وصناع مسلسله ليصنعوا لنا عملا كوميديا أتوقع له النجاح والمتابعة وحسن المشاهدة .

مؤكد أن أحمد أمين وصناع مسلسله غيروا في محور أحداث المذكرات وصنعوا من شخصية الحاج عبد العزيز النص بطلا شعبيا يقاوم الإنجليز ويكون من مجموعة النشالين الذين معه مقاومة شعبية، وهذا التحول الدرامي يصنع من تلك المذكرات مواقف كوميدية كثيرة وتزيد مساحة الضحك وهذا ما سنراه في أحداث العمل .

ومسلسل النُّص مكوّن من 15 حلقة، وبطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، سامية طرابلسي، دنيا سامي، سمرعلام، دعاء حكم، عبد الرحمن محمد، إسراء أحمد عطية، وائل عيني، والعمل مستوحًى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان. وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



مسلسل النص لأحمد امين

ويعود أحمد أمين إلى منافسات دراما رمضان 2025، بعد غيابه العام الماضى، اذ قدم آخر أعماله مسلسل " الصفارة " من 15 حلقة فى رمضان 2023، وشارك فى بطولته طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.